"عوف" يؤكد توافر أدوية الأورام والأنسولين.. وهذه طريقة الوصول إليها (فيديو)

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة عقدت اجتماعا، اليوم الإثنين، لبحث موقف الدواء في مصر وضمان توفير مستلزمات التصنيع للشركات المحلية.

وقال عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، إن هناك بعض الأصناف الدوائية التي تعاني من نقص وندرة في الأسواق، موضحا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمتابعة موقف الأدوية وتحرص على توفير البدائل اللازمة للأصناف المنقطعة.

ونفى ما تردد عن عدم توافر أدوية الأورام، مؤكدا أن الأدوية متاحة في صيدلية الشركة المصرية للأدوية بـ28 صيدلية على مستوى الجمهورية، كما أن الأنسولين متوفر بكميات كافية، داعيا المواطنين إلى الاتصال على الرقم 15301 للاستفسار عن أي دواء.