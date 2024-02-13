الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير أيمن مشرفة: زيارة الرئيس التركى لمصر هامة للغاية

السفير أيمن مشرفة
السفير أيمن مشرفة

قال السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات المصرية التركية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر بعد 11 عامًا تعد ذات أهمية بالغة خاصة أن العلاقات المصرية التركية عادت بقوة قبل عامين وعادت العلاقات الدبلوماسية من جديد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الملفات تجمع بين البلدين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يوجد العديد من الملفات التي تتعلق بليبيا واليمن وكذلك سوريا ستتم مناقشتها خلال لقاء الرئيسين، مؤكدًا أنه يوجد توافق بين البلدين حول ضرورة وقف إطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين وعمل ممر آمن للمواطنين.   

وأشار إلى أنه لا يوجد تطابق في وجهات النظر بين حليفين مختلفين 100% ولكن محور القاهرة أنقرة الرياض مهم جدًا في علاج أزمة غزة، لأن التدخل الأجنبي بالمنطقة لم يجلب سوى الوبال على المنطقة.

 الموقف التركي مختلف عن الموقف الإيراني

وتابع، أن الموقف التركي مختلف عن الموقف الإيراني، مشيرًا إلى أنه رغم سنوات الخلاف بين مصر وتركيا نجحنا في فصل المسار السياسي عن الاقتصادي ورفعنا التصدير من 9 مليارات إلى 15 مليارًا، ولا بد أن تكون العلاقات التركية قوية مع الدول العربية وتقوم على احترام البلدين وعدم التدخل بالشئون الداخلية.

لسفير أيمن مشرفة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان العلاقات المصرية التركية ذات أهمية بالغة العلاقات الدبلوماسية الملفات الموقف الإيراني

مواد متعلقة

زيارة تاريخية وجدول أعمال مزدحم.. ماذا يحمل أردوغان في أولى رحلاته لمصر؟

حقبة جديدة من العلاقات.. ماذا قالت الصحف التركية عن زيارة أردوغان لمصر؟

تزامنًا مع زيارة أردوغان.. غادة شلبى: 32% ارتفاعًا فى معدلات السياحة التركية الوافدة خلال 2023

صحف عالمية| زيارة أردوغان تعكس حجم الدور الإقليمي والمحوري لمصر بالمنطقة

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

تشغيل 3 رحلات طيران يوميًا من تركيا للقاهرة وجار زيادتها لـ4 رحلات اعتبارًا من أبريل

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

عاجل| غياب 9 لاعبين عن الأهلى أمام بلوزداد.. وأكرم توفيق يطلب حسم مصيره النهائى

اقتصاديون: 10 مليارات دولار استثمارات تركية مرتقبة وتوقعات بإقرار التبادل التجارى بالعملة المحلية

موعد صرف معاشات ومرتبات شهر مارس 2024 بالزيادات الجديدة

نتنياهو رفض مقترحًا صاغه الجيش والشاباك والموساد لصفقة تبادل الأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟