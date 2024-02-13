السفير أيمن مشرفة: زيارة الرئيس التركى لمصر هامة للغاية

قال السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات المصرية التركية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر بعد 11 عامًا تعد ذات أهمية بالغة خاصة أن العلاقات المصرية التركية عادت بقوة قبل عامين وعادت العلاقات الدبلوماسية من جديد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الملفات تجمع بين البلدين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يوجد العديد من الملفات التي تتعلق بليبيا واليمن وكذلك سوريا ستتم مناقشتها خلال لقاء الرئيسين، مؤكدًا أنه يوجد توافق بين البلدين حول ضرورة وقف إطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين وعمل ممر آمن للمواطنين.

وأشار إلى أنه لا يوجد تطابق في وجهات النظر بين حليفين مختلفين 100% ولكن محور القاهرة أنقرة الرياض مهم جدًا في علاج أزمة غزة، لأن التدخل الأجنبي بالمنطقة لم يجلب سوى الوبال على المنطقة.

الموقف التركي مختلف عن الموقف الإيراني

وتابع، أن الموقف التركي مختلف عن الموقف الإيراني، مشيرًا إلى أنه رغم سنوات الخلاف بين مصر وتركيا نجحنا في فصل المسار السياسي عن الاقتصادي ورفعنا التصدير من 9 مليارات إلى 15 مليارًا، ولا بد أن تكون العلاقات التركية قوية مع الدول العربية وتقوم على احترام البلدين وعدم التدخل بالشئون الداخلية.