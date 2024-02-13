"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانى

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن ذرة صفراء أوكراني.

وأعلنت الهيئة عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024 /2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وذكرت أن فترة الشحن من 15 إلى 25 مارس المقبل أو من 26 مارس إلى 5 أبريل المقبل، والسداد بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما، ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة والشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).