«أزهري» يرد على انتقادات رواد سوشيال ميديا لشخص شهير تزوج في سن متأخرة



ردّ الدكتور السيد عبدالباري من علماء الأزهر الشريف، على الانتقادات التي وجهت مؤخرا لأحد الشخصيات المعروفة بسبب عقد قرانه بعد أن قارب على الـ 70 من عمره، بعد تداول صوره على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال “عبدالباري” خلال لقائه في برنامج "مع الناس" على فضائية الناس، إن البعض يحب أن يتشارك مع أصدقائه وأقاربه عبر وسائل التواصل الاجتماعي النعم التي أنعم المولى عز وجل عليه بها، من باب أن يدعو له أي منهم بالتوفيق والنجاح.

وتابع:"هناك إفراط في هذه المسألة لدرجة أن أدق أسرار البيوت أصبحت تُنشر على هذه المواقع، ونرجع نزعل ونقول ليه الناس بتتدخل في خصوصيتنا، بس معلش سامحني، هو مين نشر خصوصيتنا؟، إحنا وبإيدينا اللي نشرنا الخصوصية".

وأضاف:"مافيش مانع اني أتصور صورة لطيفة أنا وأولادي في مكان لطيف وحفلة جميلة واشارك المجتمع معايا، والله الناس لو شاركت مشاركة سلبية خلاص لله الأمر من قبل ومن بعد، ولو شاركوا مشاركة إيجابية يبقى جزاهم الله خيرا، فرحوا لفرحي، وحزنوا لحزني، وهنا بعض الناس بيدخلوا يعلقوا بسُخْف".

وتساءل العالم الأزهري، إيه المشكلة لما شخص يتزوج أو يحج أو يحصل على وظيفة مرموقة في سن متأخر؟، ويجيب: لا تتدخل في المقدور الإلهي، لأن الحياة عبارة عن أحداث متلاحقة، ونحن فيها من الله تعالى مخلوقين وسنظل عاملين ما دام العرق ينبض والنّفّس يتردد، وطالما نّفّسي يتردد يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيجدد عليا النعم.

وكشف عبدالباري، أن أي شخص تصدر منه تعليقات سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي هو آثم، مضيفا:"ليه الناس تتدخل في هذا الأمور من الأساس؟، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

ونصح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:"لو عندك تعليق لطيف أو كلمة مواساة أو مشاركة فعالة قول، ولو ما عندكش ونفسك تحركت عليك، استغر الله تعالى وانصرف عن التفكير السلبي فذلك أضمن لدينك".