أول طاقم طيران نسائي يكمل مهمة طائرات "الأواكس" التابعة للناتو

أجرت قوة الإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جوًا التابعة لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، طلعة جوية لطائرات نظم الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا "الأواكس" بطاقم جوي نسائي بالكامل، للمرة الأولى على الإطلاق.

وذكر بيان صادر عن الناتو، أن الرحلة جاءت في إطار عمليات القيادة والسيطرة وأنشطة اليقظة المعززة للحلف، وقامت بها 22 جندية من ثماني دول حلفاء الناتو، هي كندا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والولايات المتحدة.

وكانت الرحلة - التي جرت من قاعدة جيلينكيرشن الجوية التابعة لحلف الناتو بألمانيا - بمثابة طلعة جوية عادية للطاقم متعدد الجنسيات لدعم أنشطة اليقظة المعززة لحلف شمال الأطلنطي، حيث إنها سلطت الضوء على النساء العاملات في مجتمع الإنذار المبكر المحمول جوًا ومجال الطيران النسائي، وساهمت في عرض قدرات الطاقم النسائي لإثبات أن النساء قادرات على الأداء في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا بقدرات متساوية.

تجدر الإشارة إلى أن الناتو دمج منظور التنوع بين الجنسين في مخططاته منذ عام 2013، لا سيما في التخطيط الدفاعي ومتطلبات الاستخبارات الاستراتيجية، وفي عمله لمكافحة الإرهاب.

نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا

يعد نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا والمعروف اختصار بـ(AEW & C) هو نظام رادار محمول جوًّا يهدف إلى الكشف عن الطائرات والسفن والمركبات على مسافات بعيدة والسيطرة والقيادة في ساحة المعركة وفي الاشتباكات الجوية عن طريق توجيه المقاتلات وطائرات الهجوم الضاربة، وتستخدم AEW & C وحدات أيضا لتنفيذ المراقبة، بما في ذلك أكثر الأهداف الأرضية، وكثيرا ما تؤدي C2BM (القيادة والسيطرة وإدارة المعركة) وظائف مماثلة إلى وحدة تحكم حركة مطار تعطى الأوامر العسكرية على القوى الأخرى، وتستخدم في ارتفاعات عالية، ورادارات على متن الطائرة تسمح للمشغلين للتمييز بين مئات الطائرات الصديقة والمعادية من على بعد أميال.

وتستخدم طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم للعمليات الجوية الدفاعية والهجومية على حد سواء، وقوات الولايات المتحدة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي تقوم بدمج وتدريب القوات الجوية مع مراكز معلومات القيادة لسفن الحربية البحرية، بالإضافة إلى منصة الرادار المحمول للغاية وقوية. يتم استخدام نظام الهجومية للمقاتلين مباشرة إلى مواقع المستهدفة، والدفاعية، وتوجيه الهجمات المضادة ضد قوات العدو، على حد سواء الجوية والبرية. مفيدة جدا هي ميزة القيادة والسيطرة من علو شاهق، والقوات البحرية للولايات المتحدة تعمل AEW & C الطائرة Supercarriers الرامية إلى زيادة وحماية مراكز معلومات قيادة حاملة (CICS).

ومن المعروف AEW & C أيضا من حيث السن «الإنذار المبكر المحمولة جوا» (AEW) و«الإنذار المحمولة جوا ونظام مراقبة» (أواكس، eɪwæks / AY-waks) على الرغم من أن أواكس (AWACS) هو اسم خاص بطائرة بوينغ إي-3 سينتري والمستخدمة حاليا من قبل حلف شمال الأطلسي والقوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الملكية السعودية، وغالبا ما تستخدم في الخطأ لوصف أنظمة أخرى مشابهة.