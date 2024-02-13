برعاية قرينة الرئيس.. "الرياضة" تواصل فعاليات الملتقى القيادي لتمكين الفتيات "ريحانة"

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير؛ فعاليات الملتقى القيادي لتمكين الفتيات "ريحانة" لزيادة وعي وتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة رئيس الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أهمية البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات بعنوان “ريحانة” تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس، ودوره في توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول للملتقي بجلسة نقاشية لدكتور وسيم السيسي عالم الآثار المصرية، تدول حول المرأة في الحضارة المصرية القديمة، وصورة المرأة في العصر البدائي القديم، وتعليم وعمل المرأة عبر اختلاف العصور، وتوضيح حقوق المرأة في الحضارة المصرية القديمة.



وتطرقت الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت إلى مفهوم الاتيكيت، وأهمية التعامل بيه في حياتنا اليومية، واحترام المساحات الشخصية، مشيرًة إلى أن الفراعنة هم أول البشر الذين اهتموا بالأتيكيت، وأوضحت كيفية التعامل مع الآخرين، وطريقة الجلوس والوقف الصحيحة.



فيما ناقشت الدكتورة أسماء عبد الشافي مدرس كلية الاعلام في جامعة عين شمس، بعض المفاهيم منها معني الهوية الأسرية، وتأثير وسائل الإعلام على المجتمع المصري والهوية الأسرية، وما هو الاختراق الثقافي في الهوية الأسرية، وكيفية تغير البناء القيمي في الشخصية المصرية، وظهور التميز الاجتماعي.



وتخلل الملتقى القيادي لتمكين الفتيات "ريحانة" مجموعة من الورش التدريبة خلال اليوم من متطوعي المبادرة شبابية فريق أثر، في ضوء الحرص على تطوير مهاراتهن وقدراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية، وتستمر فعاليات الملتقي حتى 16 فبراير، بمشاركة 200 فتاة من 27 محافظة، للمرحلة العمرية من 13: 18 سنة.

جاءت الفعاليات بحضور جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير الإدارة العامة للموهبين والمبدعين، بالإضافة إلى المحاضرين بالمتلقي.