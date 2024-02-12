الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للريشة الطائرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح البطولة الافريقية للريشة الطائرة والتي تستضيفها مصر على أرضها  خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير الجاري.

وتقام مباريات البطولة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وبحضورالسيشيلي ميشيل باو رئيس الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

ورحب وزير الشباب والرياضة بكافة الدول العربية والإفريقية المشاركين بالبطولة والمتواجدين على أرض بلدهم الثانى مصر متمنيا للجميع اقامة سعيدة

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر أصبحت مقصدا دوليا لاستضافة كبرى البطولات القارية والدولية بفضل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنشآت والبنية الرياضية التحتية بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات  فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وبكلمته عبر رئيس الاتحاد الأفريقي ميشيل باو، عن عميق شكره وتقديره بتواجده على أرض مصر منظمة البطولة
مؤكدا على اعتزازه وسعادته بالتطور الكبير الذي حدث للعبة الريشة الطائرة داخل القارة الافريقية خلال الفترات الماضية.

فيما توجه الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة بالشكر لوزير الشباب والرياضة على  حرصه على تواجده اليوم فى افتتاح البطولة وايضا على دعمه للاتحاد والمنتخب المصري  بالبطولة موضحا أنه ليس بغريب على وزير الرياضة تقديمه لهذا الدعم المعتاد.

وتأتي أهمية البطولة نظرا لأن الفائز بها من منتخبات "الرجال و السيدات" سيتأهل لبطولة العالم والتي سوف تستضيفها  الصين بأبريل المقبل.

ويشارك بالبطولة 11 منتخبا: وهم "الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي" بالاضافة لمنتخبنا القومي منظم البطولة".

ويتواجد منتخبنا المصري للرجال في المجموعة الأولى والتي تضم (الجزائر، زامبيا، وأوغندا)، بينما جاء المنتخب المصري للسيدات بالمجموعة الثانية مع منتخبي (أوغندا ونيجيريا).

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة  تقابل المنتخب المصري للرجال مع نظير الأوغندي وانتهت المباراة بفوز منتخبنا القومي 3-0.

أوغندا ونيجيريا جنوب أفريقيا لوزير الشباب والرياضة ميشيل باو عن عميق وزير الرياضة

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