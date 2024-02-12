وزير الرياضة يُشيد بتحقيق سبورتنج لقب بطولة الألعاب العربية لسيدات الطائرة

أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بتحقيق فريق نادى سبورتينج للكرة الطائرة سيدات، ذهبية دورة الألعاب العربية، بعد الفوز على فريق سلوى الصباح الكويتي، ضمن منافسات دورة الألعاب بمدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير.

وأكد وزير الرياضة على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والعمل على تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.

ويشارك في البطولة 61 فريقًا عربيًا يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: "تنس الطاولة، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الرماية، القوس والسهم، المبارزة، ألعاب القوى، والكاراتيه.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للاسكواش، بعد فوز لاعب منتخبنا الوطني كريم عبد الجواد على الإنجليزي مروان الشوربجي 3-0، ويتوج بلقب بطولة بيتسبرج المفتوحة للاسكواش في أمريكا.



وقال الدكتور أشرف صبحي: "أنا فخور وسعيد بنتائج أبطال مصر في الإسكواش، حيث يستمرون في تحقيق النجاحات في جميع الفئات العمرية. نحن ملتزمون بتقديم الدعم والرعاية الكاملة لجميع أبطالنا في مختلف الرياضات، وخاصة في الإسكواش، للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية عالميًا في هذه الرياضة، خاصة بعد انضمامها للألعاب الأولمبية".

وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى؛ بعد تأهل الثنائي أحمد وائل نصار وآية شحاته، إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس ٢٠٢٤ من خلال التصفيات الأفريقية التي أُقيمت في داكار، عاصمة السنغال.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تمتع مصر بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية، وهو دليل على نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود نماذج مميزة تُدرك قيمة مصر وتُلعب باسمها في كل مكان.