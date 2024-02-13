اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و"شبكة المشرق العالمية" الإماراتية

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و"شبكة المشرق العالمية - Mashreq Global Network" الإماراتية، للتوسع في خدمات أعمال مركز الشركة في مصر.

وقع الاتفاقية المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وأحمد الشريف، رئيس "شبكة المشرق العالمية" في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومارك إدوارد، رئيس العمليات بمجموعة المشرق.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى موجهة لأنشطة تصدير خدمات الأعمال المصرفية، وذلك خلال مدة الاتفاقية والتي تبلغ 3 سنوات.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم "شبكة المشرق العالمية" بتوسيع عملياتها في مصر، والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، والتدقيق الداخلي، وإدارة الائتمان، وغيرها من الخدمات المالية والبنكية في مجالات منها إدارة المخاطر، وإدارة المنتجات، والتي تقوم الشركة بتصديرها من مصر لعملاء بنك المشرق الإماراتي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اهتمام "شبكة المشرق العالمية” بالتوسع في خدمات أعمالها الدولية انطلاقًا من مصر، يعكس مدى جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الذي أصبح محور اهتمام الشركات العالمية لتوسيع نطاق أعمالها من خلال إنشاء مراكز لها لتصدير الخدمات الرقمية فى مصر لخدمة مختلف الأسواق العالمية، بالاعتماد على الكفاءات المصرية المتميزة المؤهلة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود في مختلف التخصصات التكنولوجية بكفاءة.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى حرص مصر على تهيئة المناخ الداعم لتنمية صناعة التعهيد وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في هذا المجال، فى ضوء ما تحظى به من العديد من المقومات التنافسية التى أهلتها لتشغل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في "مؤشر الثقة بمواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023"؛ مضيفًا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز وتوسيع نطاق الاستثمارات الإماراتية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

من جانبه، قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع "شبكة المشرق العالمية" للتوسع في عملياتها بمصر، بما يحقق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026 من مضاعفة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل كثيفة موجهة للتصدير، حيث إن تنوع الاستثمار الأجنبي في مجال تصدير الخدمات بنظام التعهيد يعكس ثقة المستثمرين في القدرات الفنية والمهارات الرقمية للشباب المصري".

وأضاف الظاهر: "مصر تعد من الدول الرائدة في مجال تصدير الخدمات ولها مكانة مرموقة عالميًا، حيث تتميز عن غيرها من الدول المنافسة بتنوع وجودة الخدمات التي تقوم بتصديرها للعديد من الأسواق وفي مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، منها: تعهيد خدمات الأعمال التجارية والخدمات المالية والبنكية، والخدمات المُشتركة، وكذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المُدمجة، والبحث والتطوير وخدمات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات.

وصرح مارك إدوارد، رئيس العمليات بمجموعة المشرق: "يمثل الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بداية فصل جديد بتوسيع نطاق عملنا في مصر، تعاونًا مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بما يعكس ثقتنا في المهارات الاستثنائية وقدرات القوى العاملة المصرية".

وأضاف إدوارد: "نحن ملتزمون ليس فقط بتعزيز تواجدنا في مصر، ولكن أيضًا بالمساهمة في نمو الصادرات الرقمية في البلاد، وهذه الشراكة دليل على الأهمية الاستراتيجية لمصر في خارطتنا العالمية، ونتطلع إلى تحقيق تعاون ناجح يخلق فرصًا للجميع ويفتح آفاقا لا حدود لها".

وذكر أحمد الشريف، رئيس شبكة المشرق العالمية بمصر: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع إيتيدا للتوسع في عملياتنا في مصر بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية للتنمية الرقمية وزيادة الصادرات التكنولوجية، حيث تبرز مصر إقليميًا وعالميًا بجودتها الاستثنائية ومجموعة خدماتها المتنوعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، لذلك، نثق أن هذا التعاون سيسهم في نمو الخبرات المحلية، خاصةً أن شبكة المشرق توفر فرصًا مهنية عالمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية من خلال العمل عن بُعد من مصر".