الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال فى جنين

اشتباكات مسلحة مع
اشتباكات مسلحة مع الاحتلال

دوت صافرات الإنذار في مدينة جنين ومخيمها، تزامنا مع تجمعات لقوات الاحتلال في محيط المدينة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

 

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن اشتباكات مسلحة نشبت بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال قرب دوار الأحمدين في جنين، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال بدأت في قصف المناطق الغربية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

 

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل.

 

وكانت الخارجية الأمريكية، قد قالت أمس الإثنين، إن العملية العسكرية التي يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها في رفح لا ينبغي أن يكون لها تأثير على مفاوضات الرهائن.

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