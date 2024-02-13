شريف الشوباشى يتحدث لـ"الشاهد" عن رأيه فى الأجيال الصحفية الجديدة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، إن: "الصحفي أو الكاتب الذي يمسك قلمه لديه مسئولية كبيرة للغاية، وللأسف لم يعد هناك أي إدراك أن هذه مسئولية، وكنت أشعر دائما في الماضي أن الصحفيين الكبار الذي تتلمذنا على يديهم كانوا يحملون هموم كبيرة عن ما يكتبونه".

وأضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "لم أرى شخص في حياتي لديه ثقافة سياسية عامة بقدر الأستاذ محمد حسنين هيكل والأستاذ أحمد بهاء الدين، فكان مجرد الحديث معهما متعة كبيرة، ولا يخطئون في أي معلومة يقدمونها للجمهور والقراء، ولكن اليوم إذ قرأنا أي عدد ورقي من جريدة رسمية سنرى فيها أكثر من 20 خطأ مهنيا في المعلومات المقدمة".

وواصل: "هناك مشكلة واضحة في ثقافة الصحفيين بالمعنى المعرفي في وقتنا الحالي؛ فالثقافة هي "الموتور" الذي يحرك المجتمع، ولا نتصور أن أوروبا انطلقت من الثورة الصناعية واكتشافات نيوتن، ولكن الأساس كان الثقافة والمعرفة، وأرى حاليا صحفيين جدد يمسكون قلمهم ولا يستطيعون كتابة أي معلومة".