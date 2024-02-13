الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف الشوباشي لـ"الشاهد": "حلمت بالمشاركة في بناء السد العالي" (فيديو)

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، إنه نشأ في بيت مهتم بالثقافة والفكر، وكان حلمه في الصغر أن يُصبح مهندسا ليُشارك في بناء السد العالي، لكني كنت ضعيفا في الرياضيات والهندسة بشكل عام، ومجموع  الثانوية العامة لم يسمح لي بالالتحاق بكلية الهندسة".

وأضاف “الشوباشي”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة “إكسترا نيوز”: “التحقت بكلية الآداب قسم لغة فرنسية، وتعمقت في اللغة مما فتح أمامي العديد من المجالات”.

وتابع: التحقت للعمل داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكان دوري حينها هو كتابة الأخبار باللغة الفرنسية، وأخبرني شقيقي يوما ما أن الكاتب الصحفي إبراهيم عامر بمجلة المصور طلب منه شخص يجيد اللغة الفرنسية، من أجل العمل بمجلة تصدر بالفرنسية".

وواصل: “من مجلة Images.. كانت بدايتي مع العمل في الصحافة المكتوبة، وأتذكر جيدا أول شخص التقيت به ليعلمني أساسيات العمل في المجلة، وهو الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين،  ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجلة المصور، وصولا إلى العمل في منظمة اليونسكو بباريس لمدة 5 سنوات”.

واختتم: "قدمت استقالتي من كل هذه الأماكن من أجل العمل بجريدة الأهرام".

الشاهد شريف الشوباشي السد العالي الثانوية العامة محمد الباز كلية الهندسة اللغة الفرنسية مجلة Images وكالة أنباء الشرق الأوسط كلية الأداب جريدة الأهرام اليونسكو مجلة المصور أحمد بهاء الدين

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