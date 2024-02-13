شريف الشوباشى يتحدث لـ"الشاهد" عن عمالقة الصحافة فى مصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، إن: "فكري أباظة وأحمد بهاء الدين وصالح جودت وأمينة السعيد كانوا عمالقة الصحافة في مصر، فالكاتب الكبير فكري أباظة كان يتواصل معي بشكل شبه يومي للسؤال عن تفاصيل الموضوعات التي يعمل عليها دون أي إحراج، رغم أنني كنت في بداياتي بالعمل الصحفي".

وأضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "كانت علاقتي أيضًا طيبة للغاية مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، فقد ترك مكتب جريدة الأهرام في فبراير 1974، وأنا توليت هذا المكتب عام 1985، وحين التقينا في باريس كان انطباعي الأول عنه هو اعتزازه الكبير وثقته بنفسه بشكل مطلق، وكان أيضًا متواضعًا للغاية".

وواصل: "اكتشفت ذلك حين أرسل لي الأستاذ محمد حسنين هيكل أحد مقالاته للاطلاع عليه وإبداء رأيي المهني به، وكنت محرجًا للغاية عن كيفية إبداء رأيي في الأستاذ هيكل، فهؤلاء الكتاب والصحفيين الكبار كان لديهم تواضع علمي ومعرفي ومهني".