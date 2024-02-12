الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيطريين" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على رفح: ندعم القيادة السياسية فى تحركاتها

خالد سليم
خالد سليم

أدان د. خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على رفح الفلسطينية التى تكتظ بالنازحين من شمال ووسط غزة وسقوط عدد كبير من الشهداء من بينهم، نتيجة تكثيف الاحتلال لعدوانه خلال الساعات الماضية ضد المدنيين جنوب القطاع.

وأشار سليم، إلى أن استهداف مدينة رفح، التى باتت تأوى ما يقرب من مليون ونصف فلسطينى، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، يعد دليلاً فعليًا على تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولى، لافتا إلى أن اجتياح الكيان لرفح إنما هو استمرار لجرائم الحرب التى يقوم بها ضد الشعب الفلسطينى رغم التحذيرات المصرية والدولية، كما أنه تصعيد خطير وتهديد للسلام فى المنطقة بأكملها.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية، فى كل ماتراه مناسبا فى التعامل مع الأزمة الحالية، لحماية أمن مصر القومى، مشددا على رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، داعيا الشعب المصرى كله بالاصطفاف خلف الرئيس السيسى فى هذا التوقيت الدقيق، فى ظل المؤامرات التى تحاول النيل من استقرار وسلامة الوطن.

البيطريين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على رفح وتؤكد ندعم القيادة السياسية تحركاتها

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