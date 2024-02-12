برلماني: مصر قادرة على حماية أمنها القومي ومواجهة المخطط الإسرائيلي (فيديو)

أكد عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قادرة على الدفاع عن حدودها وإحباط مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين.

وقال “إمام” خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة “سي بي سي”، إن إسرائيل تسعى لتصدير الأزمة لمصر في إطار مخططها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ مخطط التهجير، وهو أمر غير مقبول.

وأضاف: “الشعب المصري ملتف خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة تحديات الأمن القومي”.