"واشنطن" تدعو إسرائيل للتحقيق بالوفاة المفجعة للطفلة هند رجب بقطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، إن واشنطن تدعو إسرائيل إلى التحقيق في الوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب في قطاع غزة.

كما ذكرت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعارض هجوما إسرائيليًا "واسع النطاق" على رفح الفلسطينية من دون خطة لحماية المدنيين.

تفاصيل واقعة قتل الطفلة هند رجب وعائلتها

وكانت الطفلة هند رجب، البالغة من العمر 6 أعوام، محاصرة وسط إطلاق النار في مدينة غزة، وتتوسل المساعدة عبر الهاتف مع الهلال الأحمر، وتختبئ داخل سيارة عمها، وتحيط بها جثث أقاربها.

و كانت الواقعة في 29 من يناير، وفي صباح ذلك اليوم، أمر جيش الإحتلال السكان بإخلاء المناطق الواقعة في غرب المدينة، والتحرك جنوبًا على طول الطريق الساحلي.