الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتسبب في مصرع أشرف عبدالغفور لــ19 فبراير

الفنان اشرف عبدالغفور
الفنان اشرف عبدالغفور

أجّلت محكمة جنح أكتوبر، الإثنين، محاكمة السائق المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث سير وقع بمدينة السادس من أكتوبر لجلسة 19 فبراير لضم التقارير.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبدالغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري تجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، ما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبدالغفور، حضر المريض رفقة سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعاني من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

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