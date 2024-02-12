الكرواتي كرونسلاف لم يستقر على التشكيلة الأساسية قبل موقعة زد في الدوري

واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته اليومية اليوم الاثنين بملعب النادي بالدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولي، مع الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

ولم يستقر الجهاز الفني الجديد لفريق بيراميدز على التشكيلة الأساسية نظراً لضيق الوقت بعد توليهم المهمة رسمياً منذ أقل من أسبوع.

ويحل بيراميدز ضيفا في السابعة من مساء الأربعاء ضيفا على نظيره فريق نادي زد على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي والذي سيحضر تكريما رسميا بصحبة منتخب بلاده في الكونغو بعد حصولهم على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية على أن يصل القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

وأظهر اللاعبون حماسا كبيرا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكذلك مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يواصل الثنائي محمود مرعي وكريم الطيب تدريباتهما التأهيلية مع الجهاز الطبي استعدادا للعودة في أقرب وقت ممكن.

وعقب مران اليوم، لبى لاعبو بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملون بالفريق دعوة رمضان صبحي نجم الفريق على عزومة غداء في مقر النادي، وسط حالة من التفاؤل الشديدة قبيل استئناف المباريات الرسمية.

موعد وحكام مباراة مازيمبي وبيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا بشأن تحديد موعد وحكام مباراة مازيمبي الكونغولي أمام بيراميدز في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقبا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر يوم السبت ٢٤ فبراير الجاري، على استاد نادي مازيمبي بمدينة لوممباشي الكونغولية.

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكامبرون.

مران بيراميدز

مران بيراميدز

مران بيراميدز

مران بيراميدز