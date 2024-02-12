"الجندي" يدعو إلى عدم التخزين في رمضان.. ويحذر من لعنة الله على المحتكرين

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، على أهمية عبادة عدم التخزين في شهر رمضان المبارك، موجهًا رسالة إلى الدعاة والمسلمين بضرورة ترسيخ هذه العبادة في النفوس.

وقال الجندي، في برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة دي أم سي، إن كثرة تخزين السلع من قبل الأغنياء تؤدي إلى حرمان الفقراء من الغذاء والشراب، وهو ما يخالف تعاليم الإسلام وأخلاقه، وأضاف أن من يشبع وينام وهو يعلم أن جاره جائع فهو ملعون ومطرود من رحمة الله تعالى.

وحذر من عقاب الله على المحتكرين الذين يستغلون الأزمة الاقتصادية لتخزين السلع ورفع أسعارها، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المحتكر ملعون".