الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة وعمرو الفقى وتركى آل الشيخ يتفقدون دار الأوبرا المصرية

المستشار تركى آل
المستشار تركى آل الشيخ

تفقد المستشار تركي آل الشيخ، رفقة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي، مسارح دار الأوبرا المصرية، في إطار أوجه التعاون بين مصر والسعودية.

وكان قد كشف تركي آل الشيخ، عن تفاصيل لقائه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها شراكة عميقة يتم تطويرها بشكل مستمر.

وأكد أنه سيكون هناك تعاون في الأوبرا والمسرح، والمحتوى، وفي الدراما والسينما، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بمليارات من الجنيهات، وسيتم الاهتمام بالمواهب الصاعدة، والمسرح المصري، والمسرح القومي.

وصول تركى آل الشيخ إلى مكتب وزيرة الثقافة

 

المستشار تركي آل الشيخ
المستشار تركي آل الشيخ
المستشار تركي آل الشيخ
المستشار تركي آل الشيخ

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