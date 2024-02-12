وصول تركى آل الشيخ إلى مكتب وزيرة الثقافة

وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، إلى ديوان عام وزارة الثقافة، بشجرة الدر في الزمالك، وكانت في استقباله الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا نصه: «وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام».

وكان قد حرص المستشار تركي آل الشيخ، على الترويج لمسرحية «تييت» بطولة الفنان أحمد حلمي، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، والتي تُعرض، على خشبة مسرح «أبوبكر سالم».

ومنذ أيام نشر رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» فيديو من المسرحية ليروج لها، وظهر فيه أحمد حلمي وفي يده عصا الموسيقار، وهنا الزاهد مرتدية أزياء يبدو عليها مطربة، وتريد أخذ العصا من يده لكنه يرفض، ويظهر حمدي الميرغني على خشبة المسرح كذلك، ومحمد رضوان ويبدو أن الكوميديا تسيطر على الأجواء.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد شهدت أمس الأحد، انطلاق صالون شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، والذي ينظمه "أتيليه العرب للثقافة والفنون" "بجاليري ضي الزمالك".

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، يُعد أحد أهم المبدعين الذين أسهموا بمؤلفاتهم المتفردة، في إثراء المشهد الثقافي المصري والعربي على حد سواء، فقد كانت كتاباته تحظى بقراءة متعمقة للواقع، ورؤية ثاقبة للمستقبل، فكان شغوفًا بالأدب وجمالياته وقضاياه المتعددة، ما جعل من رؤاه النقدية مرجعًا رصينًا لجمهور كبير من الشباب والباحثين والمبدعين ، ويأتي إطلاق هذا الصالون، تخليدًا لمسيرة عطائه، وامتنانًا لما قدمه.

وتضمنت مراسم الافتتاح، رفع الستار عن تمثال نصفي للدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، من إبداع الفنان الكبير طارق الكومي.

كما شهدت وزيرة الثقافة، فعاليات الندوة الأولى لنشاط الصالون، والتي أقيمت تحت عنوان "الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي"، بمشاركة الدكتور عماد أبو غازي -أستاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة، ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور زين عبد الهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية، وأستاذ الوثائق والمكتبة بجامعة حلوان، والدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة-، وبمشاركة الدكتور وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، وأدارها الدكتور سيد ضيف الله أستاذ النقد الأدبي والمشرف على الصالون.

جانب من زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى وزارة الثقافة

جانب من زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى وزارة الثقافة

جانب من زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى وزارة الثقافة

جانب من زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى وزارة الثقافة

جانب من زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى وزارة الثقافة

جانب من زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى وزارة الثقافة