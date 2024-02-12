العثور على جثة شاب فى نهر النيل بـ الصف

عثرت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الإثنين، على جثة شاب غريق بنهر النيل ناحية جزيرة الودي في مدينة الصف، وطلبت النيابة العامة نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى لحين الكشف عن هويته، كما طلبت تحريات الشرطة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، بناءً على توجيهات اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إذ كانت البداية بتلقي مركز شرطة الصف إخطارًا بالعثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وبالانتقال والفحص لمناظرة الجثمان تبينّ أنه ذو شارب ولحية خفيفة، قمحي اللون، وحافي القدمين، ولا توجد على جسده إصابات ظاهرة.

ودلت المعاينة على أن الشاب لم تكن بحوزته إثبات شخصية يمكن الاستدلال من خلاله على هويته، وتعمل الشرطة على تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.