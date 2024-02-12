الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي في حريق مصنع بالتجمع الخامس

ارشيفية
ارشيفية

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع نشوب حريق بـمصنع بلاستيك بمنطقة التجمع الخامس، وطلبت النيابة بإنتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وبين وجود شبهه جنائية من عدمه.

تفاصيل الواقعة

 وكان قد نشب حريقا  داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق وبدأ الحريق من الطابق الثاني، وذلك داخل المنطقة الصناعية في التجمع الخامس، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس،  وعلى الفور تم الدفع  بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وانتقلت قوة من قسم شرطة التجمع الخامس لموقع الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حريق مصنع بلاستيك لتجمع الخامس المعمل الجنائي نيابة القاهرة الجديدة

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