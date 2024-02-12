برعاية قرينة الرئيس.. "الرياضة" تُطلق المرحلة الرابعة من ملتقى تمكين الفتيات ريحانة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج القيادي لتمكين الفتيات تحت شعار "ريحانة" لزيادة وعي وتمكين الفتيات، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 11 حتى 16 فبراير الجاري، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بمشاركة 200 فتاة من 27 محافظة، للمرحلة العمرية من 13: 18 سنة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعى الفتيات بعنوان «ريحانة» تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة الرئيس، ودوره في توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.



وأضاف الوزير أن أهمية البرنامج تتمحور في تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء، وتأثيرهن في شتى المجالات، وذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي اهتمام الوزارة بتنفيذ مشروعات وأنشطة فى جميع المحافظات داخل المنشآت الشبابية والرياضية لنش القيم الإيجابية والانسانية بين أوساط الشباب والنشء فى ضوء استراتيجية بناء الانسان، ومنها برنامج ريحانة تحت رعاية قرينة السيد الرئيس، وكذلك نري أندية الفتاة في مراكز الشباب تدعم إبداعات الفتيات في مختلف قري ومراكز ومدن مصر، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها النفسي والصحي، وكذلك المساحات الآمنة في مراكز الشباب، ونري فتيات مصر يمثلن النسب الأكبر في برامجنا الثقافية والفنية.



وأوضح الوزير أن فكرة برنامج "ريحانة" تتبلور في صقل مهارات الفتيات لتمكينهم من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.



وعن جهود الوزارة في تمكين المرأة قال الدكتور أشرف: لا تتواني وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركاء المعنيين من وزارات وهيئات وطنية، ومنظمات أممية والمجتمع المدني عن بذل أي جهد، سعيًا لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية علي رأس أولوياتها، فالمرأة ليست نصف المجتمع.. هي كل المجتمع".



ويتضمن في البرنامج القيادي لتمكين الفتيات ريحانة مجموعة من الورش التدريبة من خلال متطوعي المبادرة شبابية فريق أثر، شركاء مع ريحانة منذ عام 2019، لعرض فكرة البرنامج وتيسير وصول الهدف منه للفتيات، كما يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية، فى ضوء الحرص على تطوير مهاراتهن وقدراتهن.