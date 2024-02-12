ميناء رفح البرى يستقبل 557 شخصًا بينهم 40 جريحًا فلسطينيًا قادمًا من قطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الإثنين، 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمًا من قطاع غزة.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن الميناء استقبل 40 جريحا و33 مرافقا فلسطينيا قادمًا من مستشفيات بقطاع غزة؛ للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم أيضا عبور 250 من حملة الإقامات الأجنبية و95 من حملة الجوازات الأجنبية و132 من حملة الجوازات المصرية.

وأفاد المصدر بأنه تم إدخال 80 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة، عبارة عن (75 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة و3 شاحنات وقود وشاحنتي غاز).