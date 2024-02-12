الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء رفح البرى يستقبل 557 شخصًا بينهم 40 جريحًا فلسطينيًا قادمًا من قطاع غزة

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الإثنين، 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمًا من قطاع غزة.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن الميناء استقبل 40 جريحا و33 مرافقا فلسطينيا قادمًا من مستشفيات بقطاع غزة؛ للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم أيضا عبور 250 من حملة الإقامات الأجنبية و95 من حملة الجوازات الأجنبية و132 من حملة الجوازات المصرية.

وأفاد المصدر بأنه تم إدخال 80 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة، عبارة عن (75 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة و3 شاحنات وقود وشاحنتي غاز).

ميناء رفح البرى بشمال سيناء قطاع غزة فلسطينيا مستشفيات بقطاع غزة

مواد متعلقة

وزير العمل: القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

"تحيا مصر": "أبواب الخير" تجسد استراتيجية الصندوق لتعزيز المسئولية المجتمعية

فرنسا تدعو لوقف القتال بعد العدوان الإسرائيلى على رفح

مؤتمر الأقصر للسينما الإفريقية يكرم المخرج المغربي حسن بنجلون

المشاركون بمؤتمر "البحوث الإسلامية": علوم الفلك والآثار تراث الماضي ونواة نهضة الحاضر

"الشفافية الدولية": 23 دولة إفريقية أحرزت تقدما على مؤشر مُدركات الفساد لعام 2023

تحذيرات لإسرائيل من وقوع كارثة إذا أقدمت على مهاجمة رفح بغزة

خبراء: "الحوار الوطنى" هو الدعامة التى أرسى الرئيس السيسى قواعدها لجمع أطياف الشعب

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

"مستريحة الجيفت كارد".. تفاصيل أكبر عملية نصب تورطت فيها سلمى الغزولي

قرار نهائى لكولر يصدم محمود متولى.. وحسم مصير كريستو من رحلة الجزائر

الذرة التركى بـ15400جنيه.. انخفاض أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

موعد انتهاء فصل الشتاء 2024.. اعرف بداية ونهاية فصول السنة الميلادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال