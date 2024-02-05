الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء رفح البرى يستقبل 199 شخصًا بينهم 40 مصابًا فلسطينيًا قادمين من غزة

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري

استقبل  ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الإثنين، 199 شخصًا من بينهم 40 مصابًا فلسطينيًا، قادمين من قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول بالميناء - في تصريح صحفي - "إنه تم اليوم استقبال 65 جريحًا ومريضًا ومرافقا فلسطينيا هم: (40 مصابا و25 مرافقا) قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 82 من حملة الجوازات المصرية، فضلا عن 52 من حملة الجوازات الأجنبية.

يذكر أنه تم عبور 41 جريحًا ومصابًا، و33 مرافقا فلسطينيا، أمس الأحد، ميناء رفح البري قادمين من قطاع غزة لتمكينهم من تلقي العلاج.. كما تم نقل 11 جريحا و32 مرافقا فلسطينيا من مستشفيات: العريش العام والشيخ زويد في شمال سيناء، و30 يونيو في بورسعيد؛ للعلاج في قطر عبر مطار العريش الدولي.

ميناء رفح البرى بشمال سيناء اليوم فلسطينيا قطاع غزة 65 جريحا حملة الجوازات الأجنبية

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