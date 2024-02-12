عاجل.. فريد زهران يخوض انتخابات اتحاد الناشرين (خاص)

علمت الدستور من مصادر مقربة من السياسى البارز فريد زهران المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أنه اقترب من حسم قراره بخوض انتخابات اتحاد الناشرين، التى تعقد فى ٧ مارس المقبل.

ويعد فريد زهران أحد أعمدة النشر فى مصر، ولعب دورا كبيرا خلال السنوات الماضية في تعظيم قيمة النشر من خلال دار المحروسة، كما أنه كان قريبا من الاتحاد خلال السنوات الماضية ولعب دورا كبيرا فى العبور به من أزمات.

ومن المنتظر أن يتقدم فريد بأوراق ترشحه خلال أيام، بعد أن استجاب لرغبة عدد كبير من الناشرين طالبوه بالترشح، لما له من ثقل سياسى واجتماعي، وقدرة على التعامل مع الملفات الكثيرة المتراكمة فى الاتحاد؛ بما فيه صالح الناشرين.