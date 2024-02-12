"التصدى لجرائم المخدرات".. القبض على 6 متهمين بـ3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة، وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن قنا

جرى ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما وكمية لمخدر الشابو وطبنجة وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الفيوم

جرى ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزته 1٫200 كيلو جرام لمخدر الآيس وطبنجة.

مديرية أمن الأقصر

- ضبط مزارع بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 1٫300 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر البانجو وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

- ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة أرمنت، وبحوزتهما 1٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وطلقة.

- ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته "2 كيلو جرام لمخدر البانجو- فرد محلى وطلقة"،هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى "800 ألف جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية".