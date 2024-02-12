الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إفريقية النواب" تؤكد ضرورة تعزيز التعاون بمجال الطيران المدني مع الدول الشقيقة

الطيران المدني
الطيران المدني

عقدت لجنة الشئون الأفريقية اجتماعها أمس، برئاسة النائب د.م/ شريف الجبلى (رئيس اللجنة) لعرض استراتيجية كلًا من وزارة الطيران المدني، وشركات مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للشحن الجوي ومصر للطيران للخدمات الجوية، لتعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران المدني والنقل الجوي، وسبل زيادة الخطوط المباشرة بين دول إفريقيا وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء الأفارقة، بحضور الطيار/ محمد ابراهيم موسى (رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، والطيار/ محمد غنيم عباس (رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي).

واستعرض رؤساء شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية والشحن الجوي جهود الشركتين، حيث تم التأكيد على أن "مصر للطيران" رائدة في القارة الإفريقية كونها أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحرصت وزارة الطيران المدني على تطوير القدرات الاستيعابية في المطارات المصرية، وتحسين ورفع كفاءة أداء العمل في الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وتطوير أسطول شركة مصر للطيران ونتج عن ذلك زيادة عدد الرحلات سواء لنقل الركاب أو الشحن الجوي، حيث كانت مصر للطيران قبل جائحة كورونا تقوم بتسيير رحلات إلى 18 نقطة في القارة الإفريقية، وتم إضافة 5 نقاط جديدة وهناك 4 نقاط جديدة تحت الدراسة لتصبح 27 نقطة بنهاية عام 2024، وتم زيادة الترددات والسعة المقعدية لكل من (أبوجا – الجزائر – أسمرا – أكرا)، كما تهدف الشركة ضمن خطتها إلى زيادة عدد النقاط في الفترة القادمة، هذا إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تبلغ نحو 44 اتفاق مع الدول الإفريقية.

أوجه شراكة مصر للطيران للشحن الجوي مع شركات الطيران الافريقية

 

كما تم عرض أوجه شراكة مصر للطيران في مجال الشحن الجوي مع شركات الطيران في دول جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وأنجولا، للتوسع في الشراكات بهدف زيادة عدد الرحلات والحمولات المتوقعة سنويًا، وهذا يؤكد حرص مصر على التعاون في مجال الطيران المدني مع الدول الشقيقة على مستوى القارة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة تشجيع حركة السياحة الإفريقية الوافدة إلى مصر وخاصة رحلات الترانزيت، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة الطيران المدني والوزارات المعنية لتنشيط وزيادة الرحلات الخاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية بين مصر وإفريقيا. كما دعوا إلى جذب أعداد أكبر من السائحين من الدول الإفريقية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتعزيز الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

وفي نهاية الاجتماع، ثمن أعضاء اللجنة دور مصر للطيران وجهودها المستمرة في تطوير منظومة الطيران على مستوى القارة الإفريقية.

لجنة الشئون الافريقية شريف الجبلى وزارة الطيران المدني الطيران المدني مصر للطيران شركات الطيران الأفريقية جنوب أفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

محاولات إسرائيلية لاسترضاء مصر.. ماذا حدث بعد العملية العسكرية فى رفح؟

عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء فرد شرطة على هاتف سيدة بالقطامية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

مخاطر تناول العدس.. وكيف تضيفه إلى نظامك الغذائى بأمان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال