"إفريقية النواب" تؤكد ضرورة تعزيز التعاون بمجال الطيران المدني مع الدول الشقيقة

عقدت لجنة الشئون الأفريقية اجتماعها أمس، برئاسة النائب د.م/ شريف الجبلى (رئيس اللجنة) لعرض استراتيجية كلًا من وزارة الطيران المدني، وشركات مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للشحن الجوي ومصر للطيران للخدمات الجوية، لتعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران المدني والنقل الجوي، وسبل زيادة الخطوط المباشرة بين دول إفريقيا وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء الأفارقة، بحضور الطيار/ محمد ابراهيم موسى (رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، والطيار/ محمد غنيم عباس (رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي).

واستعرض رؤساء شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية والشحن الجوي جهود الشركتين، حيث تم التأكيد على أن "مصر للطيران" رائدة في القارة الإفريقية كونها أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحرصت وزارة الطيران المدني على تطوير القدرات الاستيعابية في المطارات المصرية، وتحسين ورفع كفاءة أداء العمل في الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وتطوير أسطول شركة مصر للطيران ونتج عن ذلك زيادة عدد الرحلات سواء لنقل الركاب أو الشحن الجوي، حيث كانت مصر للطيران قبل جائحة كورونا تقوم بتسيير رحلات إلى 18 نقطة في القارة الإفريقية، وتم إضافة 5 نقاط جديدة وهناك 4 نقاط جديدة تحت الدراسة لتصبح 27 نقطة بنهاية عام 2024، وتم زيادة الترددات والسعة المقعدية لكل من (أبوجا – الجزائر – أسمرا – أكرا)، كما تهدف الشركة ضمن خطتها إلى زيادة عدد النقاط في الفترة القادمة، هذا إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تبلغ نحو 44 اتفاق مع الدول الإفريقية.

أوجه شراكة مصر للطيران للشحن الجوي مع شركات الطيران الافريقية

كما تم عرض أوجه شراكة مصر للطيران في مجال الشحن الجوي مع شركات الطيران في دول جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وأنجولا، للتوسع في الشراكات بهدف زيادة عدد الرحلات والحمولات المتوقعة سنويًا، وهذا يؤكد حرص مصر على التعاون في مجال الطيران المدني مع الدول الشقيقة على مستوى القارة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة تشجيع حركة السياحة الإفريقية الوافدة إلى مصر وخاصة رحلات الترانزيت، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة الطيران المدني والوزارات المعنية لتنشيط وزيادة الرحلات الخاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية بين مصر وإفريقيا. كما دعوا إلى جذب أعداد أكبر من السائحين من الدول الإفريقية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتعزيز الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

وفي نهاية الاجتماع، ثمن أعضاء اللجنة دور مصر للطيران وجهودها المستمرة في تطوير منظومة الطيران على مستوى القارة الإفريقية.