الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: وفد مغربي رسمي يزور الحجر الزراعي المصري ومعمل متبقيات المبيدات

الوفد المغربي
الوفد المغربي

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية وفي إطار المباحثات الجارية بين الحجر الزراعي المصري وبين المكتب الوطني لسلامة الأغذية (ONSSA) بالمملكة المغربية بشأن فتح السوق المغربي أمام تصدير محصول البطاطس المصرية، قام وفد رسمي من المملكة المغربية برئاسة الدكتور إدريس بارك رئيس قسم وقاية النباتات بالإدارة المركزية للمكتب الوطني لسلامة الأغذية بزيارة الحجر الزراعي المصري للتعرف على نظام الصحة والصحة النباتية المطبق في إنتاج وتصدير البطاطس المصرية لمختلف دول العالم.

وكان في استقبالهم د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري حيث تم إطلاع الجانب المغربي على إجراءات منظومة التكويد والتتبع  للحجر الزراعي المصري للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية عامة ومحصول البطاطس خاصة بدء من الإنتاج حتى التصدير.

كما قام الوفد بزيارة المعمل المركزى  لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وكان في استقبالهم د. هند عبداللاه مدير المعمل، ورافقهم من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري د سلوى سيد مسئولة ملفات الدول العربية والدكتور نادر البدري مسئول الملف الأمريكي حيث قام الوفد بتفقد أقسام المعمل والإطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة.

وفي هذا الإطار قامت "عبداللاه" بعرض تقديمي عن المعمل وما يقدمه من خدمات مختلفة في سلسلة الرقابة على سلامة الغذاء ودوره محليا ودوليا أمام الوفد المغربي. وقد أشاد الوفد بما شهده في المعمل من تكنولوجيا متطورة وما يشارك به في منظومة الرقابة على الصادرات مما يزيد من ثقة العالم في المنتجات الزراعية المصرية.

الزراعة وفد مغربي رسمي يزور الحجر الزراعى المصرى ومعمل متبقيات

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