الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بسوهاج

عجلات القطار
عجلات القطار

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات  قطار "القاهرة - أسوان "  أثناء عبوره شريط السكك الحديدية، وتوقفت حركة القطارات لحين رفع الجثة من القضبان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات قطار "القاهرة - أسوان" بنطاق دائرة مركز شرطة طما، وعلى الفور انتقل رجال مباحث النقل والمواصلات ومباحث طما مدعومين بسيارة إسعاف، وتم إيقاف حركة القطارات لحين رفع الجثة وجرى استئناف حركة القطارات بعد ذلك  ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى مستشفى طما المركزى.

وكشفت التحريات الأولية عن أن "سامح. ك"، 35 سنة، عبر شريط السكة الحديد من أحد المنافذ غير الشرعية، وغير مخصصة لعبور المشاة تصادف مرور أحد القطارات، ما أدى إلى اصطدامه به وإنهاء حياته في الحال وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

حركة القطارات غرفة عمليات النجدة مديرية أمن سوهاج مركز شرطة طما مصرع

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