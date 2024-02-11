 حبس مالك مصحة لعلاج الإدمان غير المرخصة في كرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس مالك مصحة لعلاج الإدمان، لتورطه في وفاة شاب داخل المصحة في كرداسة.

تلقى قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصحة إدمان غير مرخصة بدائرة المركز.

وبالفحص تبين العثور على جثة مدمن، وبالتقابل مع والدة المتوفي ربة منزل، أفادت بأن نجلها مودع بالمصحة منذ 5 أشهر يوم لإدمانه للمواد المخدرة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.