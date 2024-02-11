الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

 حبس مالك مصحة لعلاج الإدمان غير المرخصة في كرداسة

حبس
حبس

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس مالك مصحة لعلاج الإدمان، لتورطه في وفاة شاب داخل المصحة في كرداسة.

 

تلقى قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصحة إدمان غير مرخصة بدائرة المركز.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة مدمن، وبالتقابل مع والدة المتوفي ربة منزل، أفادت بأن نجلها مودع بالمصحة منذ 5 أشهر يوم لإدمانه للمواد المخدرة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة شمال الجيزة حبس مالك مصحة مصحة لعلاج الإدمان كرداسة أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس عاطلين لحيازتهما 2 كيلو من مخدر الحشيش فى العمرانية

هشم رأسها وقال "وقعت".. حبس المتهم بقتل زوجته فى الطالبية

حبس عاطلين بتهمة حيازة كيلو ونصف حشيش فى المنيرة

تجديد حبس 4 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

بالأسماء.. نتشر حركة تنقلات الشرطة لعام 2024

اللحوم بـ330 جنيهًا والأرز بـ28.. “الزراعة” تضخ سلع غذائية بتخفيضات 20%

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح