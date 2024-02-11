الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وئام مجدي: بكيت بسبب سامي العدل في بدايتي الفنية

وئام مجدي
وئام مجدي

قالت الفنانة الشابة وئام مجدي، إن لديها لدغة، وأنها تحاول ظبطها ولكن بعض الكلمات تظهر فيها اللدغة لكنها تريد أن تعمل على نفسها.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن أول مشهد لها كان في "فرح ليلى"، مع الفنانة ليلى علوي، وبعدها شاركت معها في مسلسل "شمس"، وقدمت 10 مشاهد، مؤكدة أنه يوجد فارق بين أن تكون مخرجة وممثلة.

تطورها في الأداء

وتابعت، أنها استعدادها للمشاهد تطور لديها الآن عن ذي قبل، مشيرة إلى أن الفنان الراحل سامي العدل، ذات مرة طلب منها أن تحضر له "الاسكريبت" فبكت وكان ذلك في بدايتها الفنية.

وئام مجدي سامي العدل السكريبت فبكت بدايتها الفنية

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