الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة لـ"الدستور": نقل موقف المرج ضمن خطة التطوير

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن أعمال تطوير منطقة شرق القاهرة جارية دون توقف. 

 

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية في تصريحات لـ"الدستور"، أن أبرز أعمال التطوير منطقة شرق القاهرة تتضمن  تطوير ونقل موقف المرج وإقامة سوق جديد للمرج

 

وأشار نائب المحافظ أن الأعمال الجارية حاليا هي مناطق إعادة التخطيط وعلى رأسها منطقة ألماظة التي تتم بتعويض عادل لكل قاطني المنطقة وفق سعر المتر السوقي.

 

وتابع صابر أنه من ضمن المشروعات التجارية في الوقت الحالي تطوير منطقة الألف مسكن بعد أن شهدت التطويرات الأخيرة نقل موقف السرفيس والتخلص من كافة الاشغالات الموجودة بالميدان 

 

 

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