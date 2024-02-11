طلب إحاطة حول تحصيل مصروفات المدارس والجامعات بالعملات الأجنبية

تقدم سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بشأن تحصيل الرسوم الدراسية ومصروفات المدارس والجامعات من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية.

الرسوم الدراسية

وقال وهدان، خلال طلب الإحاطة، إن تحصيل الرسوم الدراسية ومصروفات المدارس والجامعات من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية مخالف لقانون البنك المركزى المصري مما يشكل ضغطا على النقد الأجنبي ومخالفة للقانون ويمثل عبء على الأسر المصرية في الجصول على العملة الأجنبية.

تضطر للتوجه للسوق الموازية

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن الأسر أصبحت تضطر للتوجه للسوق الموازية للحصول على العمية الأجنبية لسداد المصروفات، وهذا مخالف للقانون ويعرضهم للمساءلة القانونية.

ورفع رئيس مجلس النواب، منذ قليل أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين.

وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس على 29 مادة من مواد مشروع قانون حقوق المسنين، وافق المجلس على المادة 29، والتي تنص على الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1. تراخيص إقامة أي مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.

2. تراخيص تعديل أو ترميم مبنی قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.