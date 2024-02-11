الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للاتصالات" يستعرض مؤشرات الأداء المالي خلال 2022/2023

جريدة الدستور

استعرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي 2022/2023 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حيث أكد الجهاز إيجابية المؤشرات المالية التي تحققت والتي تمثلت في:
• تحقيق اجمالي إيرادات بلغت نحو 9.81 مليار جنيه بنسبة 110% من المستهدف البالغ نحو8.91 مليار جنيه، وبزيادة 13% عن إيرادات العام السابق البالغة نحو 8.70 مليار جنيه.

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مجلس النواب يوافق على بعض مواد مشروع قانون حقوق المسنين

استبعاد التكاليف والمصروفات
• تحقيق فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ نحو 6.62 مليار جنيه بنسبة 118% من المستهدف البالغ 5.62 مليار وبزيادة 13% من فائض العام السابق البالغ 5.85 مليار جنيه.

• المساهمة في موارد الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7 مليارات جنيه تمثلت في فائض للحكومة وضريبة على الدخل وضريبة على القيمة المضافة نتيجة لنشاطه عن السنة المالية 2022/2023
• تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة (مشروع حياة كريمة، وتغطية الطرق، وتغطية المناطق الحدودية)

لمناقشة الحساب الختامي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2022/2023.

ورفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين.

موافقة المجلس على 29 مادة

وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس على 29 مادة من مواد مشروع قانون حقوق المسنين، ووافق المجلس على المادة 29، والتي تنص على الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها

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