الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنباء عن سقوط شهداء في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان

لبنان
لبنان

نجا فريق الإسعاف في لبنان مساء اليوم، بأعجوبة في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية والصليب الأحمر اللبناني بعدما استهدف جيش الاحتلال تحركاتهم بعدد من القذائف أثناء مرورهم لمكان الغارة في شيحين.

وشنت الطائرات الحربية المعادية غارة على بلدة شيحين مستهدفة منزلا في البلدة، وسط أنباء عن سقوط شهداء.

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مصدر أمنى فلسطينى: نجاة قيادى بارز لدى "حماس" من عملية اغتيال فى لبنان

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"القاهرة الإخبارية": الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت مسئول فى حزب الله

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي من عيار ١٥٥ مم منطقتي وادي حامول واللبونة في الناقورة.

استشهاد 2 من عناصر حزب الله اللبناني في هجومين إسرائيليين على جنوب لبنان

ومساء السبت، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد 2 من عناصره في هجومين إسرائيليين على جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة في بلدة جدرا شمالي مدينة صيدا ما أدى إلى وقوع إصابات.

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طيران الاحتلال يستهدف أطراف بلدة بجنوب لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السيارة المستهدفة كان بها شخصان أحدهما من بلدة عيترون ومقيم في جدرا.

ومن بيروت، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" إن هناك تزايدا للتوترات على الحدود اللبنانية، وتبادل القصف، ما يدفع إسرائيل لنقل الفرقة المدرعة 36 من قطاع غزة إلى حدود لبنان.

ولفت سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إلى أن هناك توقعات بعمليات عسكرية أكبر لجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، خاصة مع تصاعد وتيرة العمليات على مدار اليومين الماضيين.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن هناك العديد من العمليات التي نفذها جيش الاحتلال على الجنوب اللبناني، من بينها عشرات القذائف التي سقطت على الجنوب اللبناني.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" ببيروت بأنه تم استهداف محيط مسجد في منطقة حولا، وسقط ضحيتين جراء هذا الاستهداف، وهناك أكثر من 8 جرحى يتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات.

لبنان فريق الإسعاف الصليب الأحمر اللبناني الإحتلال الإسرائيلي شيحين

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