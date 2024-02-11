تستهدف نحو تريليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي

تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة طموحة للشراكة مع القطاع الخاص في إطار التوجه الحكومي للدولة نحو تعزيز استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والعقارات خلال عام 2024.

ونفذت وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية طموحة خاصة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تمثلت في عدة مشروعات استراتيجية هامة أبرزها حاليا طرح أرض رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ عقب تنفيذ صفقة الفنادق التاريخية للتحالف المصري الإماراتي حيث تستهدف قطاع الأعمال العام تحقيق عوائد استثمارية تصل إلى نحو تريليون جنيه عبر الفرص الاستثمارية الموجودة بها.

استثمار زراعي مع مستثمرين محليين وأجانب

في إطار خطتها نحو تعزيز الاستثمار الزراعي في شركاتها التابعة فقدوقعت وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركة إيجيكو التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تمتلك مشروعات استثمار زراعي حصلت عليها عقل دمج شركة رمسيس للمشروعات الزراعية بها حيث تمتلك مزارع ضخمة في مدينة الصالحية الجديدة وتم توقيع عقود شراكة مع احدي الشركات الكبرى في مجال الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني بخلاف طرح نحو 4 الاف فدان في مدينة الضبعة التي تمتلكها شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركاتها التابعة للاستثمار الزراعي مع مستثمر محلي او أجنبى بخلاف مشروعات الاستثمار الزراعي في توشكى في إطار توسيع الرقعة الزراعية للقمح والبنجر والذرة والتوسع في انشاء مزارع حيوانية للماشية لتوفير اللحوم الحية في الأسواق حيث تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركتها التابعة جنوب الوادي في توشكى عدد من المشروعات والأراضي الهامة.

فرص استثمارية كبرى في قطاع الصناعة

احتل الاستثمار الصناعي مكانة مهمة عبر مشروعات استراتيجية هامة تمثلت في مشروع إنتاج البيلت والسيارات الكهربائية والأتوبيسات والغزل والنسيج والأسمدة والأدوية والتعدين حيث وقعت قطاع الأعمال العام مع شركة هندية لإنشاء مصنع لتعزيز خامات الفوسفات عبر شركة النصر للتعدين بخلاف العمل علي توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ألمانية لتطوير مصنع الدلتا للأسمدة كما يتم طرح تطوير مصنع النصر للأسمدة للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص بخلاف العمل علي تطوير مشروعات الملح والأدوية التي تتم عبر شركات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي وذلك لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج خامات الأدوية مع شركة هندية ومصنع لإنتاج ألبان الأطفال ومصانع لإنتاج الأودية البيولوجية وإنشاء مصنع للزجاج.

الاستثمار السياحي والفندقي

وفي مجال الاستثمار السياحي والفندق فقد طرحت قطاع الأعمال العام في صفقة استراتيجية هامة في إطار جلب الدولار عبر الأصول حصة كبيرة من شركة اليجاس المالكة لـ7 فنادق تاريخية مهمة في صفقة الهدف منها جلب الدولار بالإضافة إلى أنه تم طرح فندق شبرد التاريخي وفندق الكونتنال التاريخي وقرية مجاويش ومشروع الصوت والضوء في الأهرامات والكرنك بخلاف طرح أرض رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ للمستثمرين.

تطوير محفظة الأراضي وعوائد تتجاوز 300 مليار جنيه

نفذت وزارة قطاع الأعمال العام في شركاتها التابعة خطة طموحة حيث تم بيع أرض مصر الجديدة في القاهرة الجديدة بنحو 15 مليار جنيه بخلاف تطوير 1000 فدان مع شركاء من القطاع الخاص بعوائد نحو 42 مليار جنيه ومشروع تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى مع شركة سعودية بعوائد تتجاوز 62 مليار جنيه يتبع شركة النصر للإسكان والتعمير بخلاف مشروعات تتبع شركات المعادي للتنمية والتعمير وشركات الإسكندرية والشمس ومصر للأسمنت المسلح لتصل نحو ما يتم انتظار عوائدمنه عبر الشراكة مع القطاع الخاص الي أكثر من 300 مليار جنيه.

وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

من جانبه قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لـ"الدستور" إن الوزارة تنفذ خطة طموحة في إطار العمل علي دعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة العوائد الاستثمارية في شركاتها التابعة عبر طرح للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار الوزير الي أن شركات قطاع الأعمال العام نجحت في ان محط اهتمام المستثمرين الأجانب والمصريين مؤكدا أن التوجه الحكومي نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يستهدف العمل علي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي إطار زيادة الصادارات وزيادة العوائد الاستثمارية عبر جذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار الوزير إلى أن هناك نقلة هامة في تطوير شركات قطاع الأعمال وفقا لما تمتلكه الشركات من أصول استثمارية مهمة.

