الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة لسرقة الشقق السكنية في الساحل للمحاكمة

عصابة
عصابة

أمرت نيابة الساحل، اليوم الأحد،  إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح؛ لاتهامه بـ سرقة الشقق بأسلوب التسلق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين سرقا بعض الأجهزة الكهربائية من داخل شقة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرّا بأنه نظرًا لعلمهما بأن الشقة محل البلاغ مغلقة ولا يتواجد بها أحد قاما بتسلق الشرفة والدلوف للشقة والاستيلاء على محتوياتها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية "عامل، تاجر خردة "، أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة الساحل محكمة الجنح عاطلين أسلوب التسلق

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