الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تعزى الإمارات والبحرين فى ضحايا الهجوم الإرهابى فى الصومال

مصر
مصر

تقدمت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين، في استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطًا من قوة دفاع البحرين، وإصابة اثنين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لشعبي الدولتين الشقيقتين، ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابى المشين، سائلة المولى، عز وجل، أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.

مصر تعزي الإمارات البحرين الصومال

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