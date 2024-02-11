الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بالتعدي على سيدة يدلي باعترافات تفصيلية بالمعادي

المتهم
المتهم

تواصل نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهم بالتعدي على سيدة وسبها أمام والداتها وقذفها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب أولوية المرور حيث نشبت بينهما خلاف على الطريق تسبب في سب السيدة له فنزل لها وتطور الأمر بينهما إلى تبادل السباب والقذف حتى كسر لها زجاج سيارتها.

كانت أمرت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدي قائد سيارة "ملاكي" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسرزجاج سيارتها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المعادى أولوية المرور السباب والقذف انستجرام سيارة ملاكي

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