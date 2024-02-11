3 مصابين بتصادم سيارتين بمحور الضبعة

وقع حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة الصحراوى،أسفر عن اصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل، من أعلي الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور الضبعة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.