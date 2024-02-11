الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يهزم ليل بثلاثية ويعزز صدارته للدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

عزز باريس سان جيرمان صدارته لترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليل 3 /1، السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

وتقدم ليل في الدقيقة السادسة عن طريق يوسف يازيجي، قبل أن يدرك باريس التعادل عن طريق جونشالو راموس في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 17، سجل  أليكساندرو لاعب ليل الهدف الثاني لباريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17، فيما أضاف راندل كولو مواني الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني والذي  يلعب غدا مع موناكو.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد ليل عند 35 نقطة في المركز الرابع.

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باريس سان جيرمان ليل الدوري الفرنسي مباراة باريس سان جيرمان وليل راندل كولو مواني

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