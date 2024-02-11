الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. هجمات صاروخية على القواعد الأمريكية فى دير الزور

هجمات صاروخية
هجمات صاروخية

قال المرصد السوري، السبت، إن مجموعات مدعومة من إيران هاجمت برشقة من الصواريخ، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في سورية.

 

وأضاف: "استهدفت الميليشيات قاعدة حقل العمر 3 مرات خلال ساعة".

 

ولفت إلى أن "المضادات الأرضية حاولت التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، ودون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

 

وتابع: "يأتي الاستهداف الجديد بعد الهجوم على قاعدة معمل كونيكو للغاز قبل قليل، حيث هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين، القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، الأول بطائرة مسيرة، والثاني برشقة من الصواريخ".

 

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها على أماكن تواجد القوات الأمريكية في الفترة الأخيرة ما استوجب رد أمريكى طال مناطق تجمع لتلك الجماعات في العراق وسوريا.

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