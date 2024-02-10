الصحة العالمية: قلقون حول مداهمة مستشفى الأمل واحتجاز العاملين فيه

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم السبت، إن التقارير الصادرة حول مداهمة مستشفى الأمل في خان يونس، واحتجاز العاملين فيه والمرضى، والأضرار التي لحقت بها، تثير القلق للغاية.

وأضاف غيبريسوس في تصريح مقتضب عبر منصة "إكس"، مساء اليوم، نحث على إطلاق سراح المرضى والعاملين الصحيين فورا، وحماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق في جميع الأوقات.

‏ الأورومتوسطى: إسرائيل تصعد من جرائم القنص والقتل العمد فى غزة

وسبق، وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن دبابات الاحتـلال الإسرائيلي تمركزت عند مدخل المستشفى الميداني الأردني المجاور لمستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية ارتقاء 18 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل وشقة سكنية، وسط وشمالي رفح الفلسطينية بقطاع غزة.

وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من تنفيذ جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء بحق مدنيين فلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف، أن إسرائيل مستمرة في قتل الفلسطينيين على نحو واسع، من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وتصعيد وتيرة تنفيذ عمليات القتل والإعدام غير القانونية، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجرائم قائمة بحد ذاتها، وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أوضح الأورومتوسطي أن عمليات القتل والإعدام والقنص التي يرتكبها جيش الاحتلال يستهدف فيها بشكل أساسي المدنيين الآمنين في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا ومركبة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومنزلين غرب وجنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.