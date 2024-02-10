استطلاع: 75% من الروس سيصوتون لبوتين إذا جرت الانتخابات الرئاسية غدا

أظهر استطلاع رأي أجري في روسيا أن 75% من الروس سيصوتون لصالح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، حال جرت الانتخابات الرئاسية في البلاد غدا الأحد.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن هذا يأتي وفقا لنتائج استطلاع جرى على عينة من 1600 من الروس البالغين ونشره مركز أبحاث الرأي العام الروسي اليوم السبت.

وقالت نتائج الاستطلاع إنه “إذا ما جرت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل؛ فإن 75% من لديهم حق التصويت سوف يمنحون أصواتهم لفلاديمير بوتين. في حين سيحصل باقي المرشحين من الأحزاب البرلمانية على 5% لصالح فلاديسلاف دافانكوف من حزب ”الشعب الجديد"، و4% لصالح نيكولاي خاريتونوف من الحزب “الشيوعي لروسيا الاتحادية” و4% لصالح ليونيد سلوتسكي الحزب "الديمقراطي الليبرالي".

ووفقا للاستطلاع؛ فإن مستوى وعي الروس بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة يبلغ 85%، حيث تمكن 81% من المشاركين في الاستطلاع من تحديد شهر وموسم وسنة الانتخابات بشكل صحيح، بينما كان الـ 4% الباقون على علم بالعام فقط.

وأضاف الاستطلاع أنه "حتى مطلع شهر فبراير بلغت نسبة المشاركة المعلنة للانتخابات الرئاسية المقبلة 76%، حيث أجاب 62% بأنهم سيشاركون بالتأكيد في التصويت في الانتخابات الرئاسية و14% قالوا إنهم من المرجح أن يشاركوا في ذلك".

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، وسيتم التصويت على مدار ثلاثة أيام - 15 و16 و17 مارس، وبالتالي ستكون هذه أول انتخابات تجرى على ثلاثة أيام لرئيس روسيا.