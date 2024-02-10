رسميًا.. 11 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

أعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، عدد الدول المشاركة في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة المقرر إقامتها في صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وضمت قائمة الدول المشاركة في البطولة القارية 11 دولة وهم: "الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وتعد البطولة من البطولات القوية والهامة في مشوار التأهيل لأولمبياد باريس المقبلة حيث يحصل الفائز بها على صعيد الفردي أو الزوجي على ما يعادل 4000 نقطة.

وكانت منتخبات: "أوغندا - موريشيوس - جنوب أفريقيا" قد وصلت صباح السبت في طليعة المنتخبات التي وطأت قدمها أرض المحروسة.

ومن المقرر، أن يكتمل وصول المنتخبات المشاركة في البطولة خلال الساعات المقبلة استعدادًا للإجتماع الفني وقرعة البطولة والمحدد له مساء غدًا الأحد بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

وبدأت صباح اليوم السبت، وفود المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة في الوصول إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية المقرر إقامتها في صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وكانت منتخبات: "أوغندا - موريشيوس - جنوب أفريقيا" في طليعة المنتخبات التي وصلت إلى أرض المحروسة.

ومن المقرر، أن يكتمل وصول المنتخبات المشاركة في البطولة خلال الساعات المقبلة استعدادًا للإجتماع الفني وقرعة البطولة والمحدد له مساء غدًا الأحد بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكان في استقبال تلك الوفود تيمور طارق رئيس لجنة الاستقبال وأكد أن اللجنة المنظمة انتهت من تجهيز كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الفرق المشاركة مشيرًا إلى أن الحافلات والسيارات الخاصة ستكون جاهزة لنقل الوفود المشاركة من مطار القاهرة الدولي إلى مقر السكن.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة