محافظ القاهرة: تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومديري مديريات التموين، والطب البيطري، والتضامن، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة، على استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة في نشر منافذ "المواطن أولًا" والتى كان لها دور ملموس فى ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية.

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتوفير منافذ لبيع السلع فى الأحياء، مع توفير ٥٠٠ ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها فى شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مع زيادة عدد الجمعيات التى تقدم وجبات ساخنة طوال شهر رمضان الكريم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف عن المواطنين من بينها حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كل الأجهزة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة بمختلف أنحاء العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كل المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، مؤكدًا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانونى رادع.

