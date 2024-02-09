محافظ القاهرة: 25 ألف مواطن استخدموا "كايرو بايك" منذ انطلاقه

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن بيانات الرصد والمتابعة لمشروع "كايرو بايك" خلال الفترة الماضية، أظهرت نموًا سريعًا لقاعدة المستخدمين، وتجاوز عدد مستخدميه حتى الآن ٢٥ ألفًا، منذ انطلاقه سبتمبر الماضي.

أكد محافظ القاهرة، أن هذا المشروع المهم للمحافظة، يأتي في إطار إيمان محافظة القاهرة بأن الدراجة ليست فقط وسيلة للتنقل ولكن أيضًا رمزًا للتغير الثقافي الإيجابي، حيث تعد وسيلة تنقل صديقة للبيئة، ولها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة، كتخفيف الازدحام المروري، وتحسين الصحة العامة، وتوفير تكاليف النقل، وتقليل إنبعاثات الكربون، ودعم السياحة.

تابع، أن الهدف نشر ثقافة استخدام الدراجات فى القاهرة وربطها بوسائل المواصلات، لأنها إحدى الوسائل المهمة لتعزيز النقل منخفض الكربون في المدينة من أجل مستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى إقبالًا من المواطنين

أشار إلى أن المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى اقبالًا من المواطنين، كما تم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كل وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

استطرد أن المشروع يضم حاليًا 25 محطة، توفرت 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع.

مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" الذى يمثل إحدي أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة تم تنفيذه طبقًا للشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة محافظة القاهرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ومؤسسة دروسوس(Drosos)، ودعم فني من معهد سياسة النقل والتنمية(ITDP) وتشغيل محلي من قبل شركة بدل للدراجات التشاركية (Baddel).

وشارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة فى الجولة الميدانية بالدراجات التى نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع معهد سياسة النقل والتنمية(ITDP)، وشركة سانوفى مصر بمنطقة وسط المدينة صباح اليوم من أجل تجربة التحديات التي يواجهها راكبو الدراجات يوميًا وتحديد الفرص لتخطيط وتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات في القاهرة وتنفيذها كجزء أساسى من مشاريع تطوير الطرق الجارية.

دراجات كايرو بايك

دراجات كايرو بايك

دراجات كايرو بايك

دراجات كايرو بايك

دراجات كايرو بايك