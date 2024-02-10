استشاري علاج طبيعي يكشف خطورة "كف الكتابة" والأسباب التي تؤدي للإصابة به

قال الدكتور ماركو جوزيف، أخصائي علاج طبيعي، إن استخدام الناس ليديها كثيرًا في الإمساك بالموبايل والكمبيوتر لعدة ساعات طويلة بدأ يحدث نوعًا من الإصابات وهي إصابات الإستخدامات المتكررة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا بدأ يظهر معه مشاكل مثل "كف الكتابة"، وهو خلل وتوتر في أعصاب اليد، يظهر في البداية بصورة الم ويصل لتشجنات لا إرادية.

وتابع أن هذه الإصابة كانت منتشرة قديمًا بالنسبة للكاتبين على آلة كاتبة وعازفي الموسقي، مشيرًا إلى أنها اليوم عادت للظهور بسبب كثرة استخدام الموبايل، والكمبيوتر.

يجب عمل تمارين لتقوية الأوتار

وأشار إلى أن منطقة الإبهام به وترين مهمين جدًا مسئولين عن تحرك الإبهام لأعلى وعندما يحدث التهاب للوتر بسبب الاستخدام الزائد فإنه يتضخم حجمه مما يسبب في عدم سيره في النفق الخاص به، مؤكدًا أنه يجب تقنين استخدام الهاتف وعمل تمارين لتقوية الأوتار والعضلات.